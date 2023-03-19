«Бостон» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 7:0
«Бостон» на выезде обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.
Голами в составе «Брюинз» отметились Патрис Бержерон, Гарнет Хэтэуэй, Джейк Дебраск, Хампус Линдхольм, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Чарли Макэвой.
Дебраск, Бержерон, Коннор Клифтон и Брэд Маршан отдали по две голевые передачи каждый.
Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин провел на льду 16 минут 19 секунд и не отметился результативными действиями. Его показатель полезности «-1».
«Бостон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 111 очков в 69 матчах. «Баффало» находится на 11-й строчке (72 очка).
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«Баффало» — «Бостон» — 0:7 (0:3, 0:1, 0:3)
Голы: Бержерон — 26 (Маршан, Дебраск), 0:15 — 0:1. Хэтэуэй — 11 (Зборжил, Клифтон), 9:01 — 0:2. Дебраск — 22 (Койл, Клифтон), 11:40 — 0:3. Линдхольм — 10 (Дебраск, Бержерон), 27:48 — 0:4. Пастрняк — 48 (бол., Бержерон, Маршан), 50:37 — 0:5. Койл — 13 (Макэвой, Фредерик), 51:33 — 0:6. Макэвой — 6 (Бертуцци, Дебраск), 57:59 — 0:7.
Вратари: Луукконен — Суэймен.
Штраф: 13 — 15.
Броски: 27 (11+5+11) — 26 (7+8+11).
Наши: Любушкин (16.40/0/-1) — -.
19 марта. Баффало. KeyBank Center. 19070 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Нью-Джерси
|69
|44
|25
|95
|3
|Рейнджерс
|69
|40
|29
|90
|4
|Айлендерс
|71
|36
|35
|80
|5
|Питтсбург
|69
|34
|35
|78
|6
|Вашингтон
|70
|33
|37
|73
|7
|Филадельфия
|69
|25
|44
|62
|8
|Коламбус
|68
|21
|47
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|69
|53
|16
|111
|2
|Торонто
|69
|42
|27
|93
|3
|Тампа-Бэй
|70
|42
|28
|90
|4
|Флорида
|69
|35
|34
|77
|5
|Баффало
|69
|33
|36
|72
|6
|Оттава
|69
|33
|36
|71
|7
|Детройт
|68
|30
|38
|69
|8
|Монреаль
|70
|27
|43
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|70
|38
|32
|89
|2
|Колорадо
|68
|40
|28
|86
|3
|Миннесота
|69
|39
|30
|86
|4
|Виннипег
|70
|39
|31
|81
|5
|Нэшвилл
|67
|34
|33
|76
|6
|Сент-Луис
|68
|30
|38
|65
|7
|Аризона
|70
|27
|43
|65
|8
|Чикаго
|69
|24
|45
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|69
|42
|27
|90
|2
|Лос-Анджелес
|70
|40
|30
|90
|3
|Эдмонтон
|70
|39
|31
|86
|4
|Сиэтл
|69
|38
|31
|83
|5
|Калгари
|70
|31
|39
|77
|6
|Ванкувер
|68
|30
|38
|65
|7
|Анахайм
|69
|23
|46
|56
|8
|Сан-Хосе
|70
|19
|51
|52
|19.03
|00:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|4 : 2
|19.03
|00:00
|
Филадельфия – Каролина
|4 : 5 ОТ
|19.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|5 : 3
|19.03
|02:00
|
Оттава – Торонто
|4 : 5 Б
|19.03
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|6 : 0
|19.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|2 : 3 Б
|19.03
|05:00
|
Калгари – Даллас
|5 : 6 ОТ
|19.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Айлендерс
|1 : 4
|19.03
|05:30
|
Аризона – Чикаго
|4 : 2
|19.03
|20:00
|
Баффало – Бостон
|0 : 7
|19.03
|21:00
|
Миннесота – Вашингтон
|- : -
|19.03
|23:00
|
Вегас – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|134
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|104
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|70
|99
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|58
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|69
|48
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|68
|46
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|42
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|32
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.20