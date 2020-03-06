«Айлендерс» уступили «Оттаве», несмотря на 25 сэйвов Варламова

«Оттава» выиграла у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Команда из Нью-Йорка потерпела пятое поражение кряду.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 25 из 29 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Айлендерс» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Ли — 20 (бол., Барзал, Брассар), 3:58 — 0:1. К. Браун — 16 (Зайцев, Райлли), 13:57 — 1:1. Барзал — 19 (Эберле, Тэйвз), 24:18 — 1:2. Бедкер — 2 (мен., Тирни), 30:00 — 2:2. Дюклер — 23 (Гаврилюк, Уайт), 34:26 — 3:2. Ткачак — 20, 56:55 — 4:2. Пулок — 9 (Барзал, Тэйвз), 58:00 — 4:3.

Вратари: Андерсон — Варламов (57:31 — 58:00, 58:35).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (13+7+9) — 40 (11+17+12).

Наши: Зайцев (23.37/4/+2) — -.

6 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.