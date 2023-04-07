30 сэйвов Сорокина помогли «Айлендерс» разгромить «Тампу»

«Айлендерс» выиграли у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал автором единственного гола своей команды в этой игре.