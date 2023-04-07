30 сэйвов Сорокина помогли «Айлендерс» разгромить «Тампу»
«Айлендерс» выиграли у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 30 из 31 броска по своим воротам.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал автором единственного гола своей команды в этой игре.
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3.04
4.04
5.04
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8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
|7.04
|02:00
|
Флорида – Оттава
|7 : 2
|7.04
|02:00
|
Детройт – Баффало
|6 : 7 Б
|7.04
|02:00
|
Питтсбург – Миннесота
|4 : 1
|7.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|8 : 1
|7.04
|02:00
|
Бостон – Торонто
|2 : 1 ОТ
|7.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|- : -
|7.04
|02:30
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|7.04
|03:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|- : -
|7.04
|03:00
|
Нэшвилл – Каролина
|- : -
|7.04
|03:30
|
Даллас – Филадельфия
|- : -
|7.04
|05:00
|
Ванкувер – Чикаго
|- : -
|7.04
|05:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -
|7.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
|7.04
|05:30
|
Сиэтл – Аризона
|- : -
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