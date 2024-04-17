«Айлендерс» на своем льду сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 18 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «UBS Arena» в Нью-Йорке, США

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Айлендерс» — «Питтсбург» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Айлендерс» занимает сейчас 7-е место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка. «Питтсбург» идет на 10-й строчке «Востока», имея в своем активе 88 очков. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.