39-летний Флери продлил контракт с «Миннесотой» на один год и 2,5 миллиона долларов

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба лиги.

Новое соглашение рассчитано на один год и 2,5 миллиона долларов.

39-летний голкипер провел в этом сезоне 39 матчей, отражая 89,5 процента бросков и пропуская 2,98 шайбы.

Всего на счету канадца 1024 матча в НХЛ, процент сейвов в них составил 91,2 процента. Флери был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ-2003 под общим первым номером.