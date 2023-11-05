«Чикаго» обыграл «Флориду», Зайцев и Бедард забили по голу

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 5:2.

В составе «Пантерз» отличились Оливер Экман-Ларссон и Мэттью Ткачак, у «Блэкхокс» шайбы забросили Ник Фолиньо, Никита Зайцев, Тейлор Холл, Коннор Бедард и Филипп Курашев.

После этого матча «Чикаго» с 8 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Флорида» с 11 очками — на 11-й строчке Востока.