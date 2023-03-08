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Сегодня, 06:07

«Айлендерс» победили «Баффало» дома, Романов сделал два голевых паса

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Романов.
Фото USA Today Sports

«Айлендерс» победили «Баффало» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев забросили Джош Бэйли, Кейси Сизикас и Хадсон Фэшинг. У гостей отличились Дилан Козенс и Кайл Окпосо.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 24 бросков по своим воротам. Защитник «островитян» Александр Романов сделал две результативных передачи.

«Баффало» потерпел второе поражение подряд и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 68 очками в 63 матчах. «Айлендерс» поднялись на седьмую строчку с 74 очками в 66 играх.

НХЛ

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«Айлендерс» — «Баффало» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Козенс — 25, 25:00 — 0:1. Сизикас — 5 (Фэшинг, Романов), 32:38 — 1:1. Бэйли — 8 (Сизикас, Романов), 41:51 — 2:1. Окпосо — 8 (Пауэр), 44:59 — 2:2. Фэшинг — 4 (Бэйли, Мэйфилд), 47:37 — 3:2.

Вратари: Сорокин — Луукконен (57:28).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (8+17+14) — 24 (8+7+9).

Наши: Романов (18.59/6/+2) — Любушкин (14.31/1/-2).

8 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.

Александр Романов
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 61 41 20 90
2 Нью-Джерси 62 41 21 88
3 Рейнджерс 63 35 28 79
4 Айлендерс 65 32 33 72
5 Питтсбург 62 31 31 71
6 Вашингтон 65 31 34 68
7 Филадельфия 63 24 39 59
8 Коламбус 63 20 43 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 62 49 13 103
2 Торонто 63 38 25 84
3 Тампа-Бэй 63 37 26 79
4 Баффало 62 32 30 68
5 Оттава 63 32 31 68
6 Флорида 64 31 33 68
7 Детройт 63 28 35 65
8 Монреаль 63 26 37 56
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 34 30 81
2 Миннесота 63 36 27 78
3 Виннипег 64 36 28 75
4 Колорадо 61 34 27 74
5 Нэшвилл 61 31 30 69
6 Сент-Луис 62 27 35 59
7 Аризона 63 21 42 52
8 Чикаго 63 22 41 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 63 38 25 82
2 Лос-Анджелес 65 37 28 82
3 Сиэтл 63 36 27 78
4 Эдмонтон 65 35 30 78
5 Калгари 64 28 36 69
6 Ванкувер 63 26 37 57
7 Анахайм 63 21 42 50
8 Сан-Хосе 64 19 45 50
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Тампа-Бэй – Филадельфия
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Питтсбург – Коламбус
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