«Айлендерс» победили «Баффало» дома, Романов сделал два голевых паса
«Айлендерс» победили «Баффало» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У хозяев забросили Джош Бэйли, Кейси Сизикас и Хадсон Фэшинг. У гостей отличились Дилан Козенс и Кайл Окпосо.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 24 бросков по своим воротам. Защитник «островитян» Александр Романов сделал две результативных передачи.
«Баффало» потерпел второе поражение подряд и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 68 очками в 63 матчах. «Айлендерс» поднялись на седьмую строчку с 74 очками в 66 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Баффало» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Голы: Козенс — 25, 25:00 — 0:1. Сизикас — 5 (Фэшинг, Романов), 32:38 — 1:1. Бэйли — 8 (Сизикас, Романов), 41:51 — 2:1. Окпосо — 8 (Пауэр), 44:59 — 2:2. Фэшинг — 4 (Бэйли, Мэйфилд), 47:37 — 3:2.
Вратари: Сорокин — Луукконен (57:28).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 39 (8+17+14) — 24 (8+7+9).
Наши: Романов (18.59/6/+2) — Любушкин (14.31/1/-2).
8 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.
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|Центральный дивизион
|И
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|64
|34
|30
|81
|2
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|27
|78
|3
|Виннипег
|64
|36
|28
|75
|4
|Колорадо
|61
|34
|27
|74
|5
|Нэшвилл
|61
|31
|30
|69
|6
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|62
|27
|35
|59
|7
|Аризона
|63
|21
|42
|52
|8
|Чикаго
|63
|22
|41
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|63
|38
|25
|82
|2
|Лос-Анджелес
|65
|37
|28
|82
|3
|Сиэтл
|63
|36
|27
|78
|4
|Эдмонтон
|65
|35
|30
|78
|5
|Калгари
|64
|28
|36
|69
|6
|Ванкувер
|63
|26
|37
|57
|7
|Анахайм
|63
|21
|42
|50
|8
|Сан-Хосе
|64
|19
|45
|50
|8.03
|03:00
|
Флорида – Вегас
|2 : 1
|8.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|5 : 2
|8.03
|03:00
|
Монреаль – Каролина
|- : -
|8.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|3 : 4
|8.03
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|- : -
|8.03
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 2
|8.03
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|- : -
|8.03
|05:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|- : -
|8.03
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|- : -
|8.03
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|62
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26