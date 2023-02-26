Аскаров признан второй звездой матча за фарм-клуб «Нэшвилла» в АХЛ

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме уступил «Манитобе» со счетом 3:4.

Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров отразил 31 бросок из 35 и был признан второй звездой матча.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 34 матча в АХЛ, дважды сыграв на ноль и пропустив 86 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.