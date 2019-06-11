Артемий Панарин – родителям юных хоккеистов: "Не нужно заставлять ребенка делать то, что ему не хочется"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин​ в своем Инстаграме призвал родителей не давить на юных хоккеистов. Также хоккеист отметил, что не нужно использовать детей в качестве инвестиции.

– Я считаю, что детям надо давать немного свободы, – сказал Панарин. – Не надо готовить их к какой-то войне. Они должны получать удовольствие от жизни и наслаждаться детством. Если ему дано играть в хоккей – талант сам проснется, не нужно насильно заставлять ребенка делать то, что ему не хочется.

Я вот уже кое-чего добился, но давление увеличивается с каждым годом, с каждым контрактом. И от этого только один негатив. А дети еще и бесплатно играют так что не визжите как резанные на тренировках у детей.

Второй момент: родители начинают использовать своих детей как инвистицию, делать из них роботов. Если человек захочет вам помочь, то он поможет.