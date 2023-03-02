Панарин — о переходе Кейна: «Мы переписывались. Я отправил смайлик на своем Nokia»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал воссоединение со своим бывшим одноклубником по «Чикаго» Патриком Кейном.
— Как ты себя чувствовал, когда услышал новость?
— Я был взбешен (улыбается).
— Вы общались после того, как была завершена сделка?
— Немного. Мы переписывались. Я просто отправил смайлик на своем Nokia, — сказал Панарин в интервью обозревателю Винсу Меркольяно.
Хоккеисты выступали вместе за «Чикаго» с 2015 по 2017 год.
В текущем сезоне Кейн принял участие в 54 матчах за «Блэкхокс» и набрал 45 (16+29) очков.
«Рейнджерс» занимает 6-е место в турнирной таблице «Востока» с 77 очками за 60 матчей.
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5.03
6.03
7.03
|2.03
|03:30
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
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Эдмонтон – Торонто
|5 : 2
|2.03
|04:30
|
Даллас – Аризона
|4 : 2
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|5 : 7
|2.03
|06:00
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Вегас – Каролина
|3 : 2
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|2 : 3 ОТ
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