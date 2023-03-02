Инсайдер TSN сообщил, что «Филадельфия» может обменять Проворова
«Филадельфия» может обменять нападающего своей команды Ивана Проворова, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
«Флайерс» принимают звонки по поводу Ивана Проворова. Как и в случае с другими защитникам из топ-4, сроки контрактов которых не заканчиваются, потребуется крупное предложение, чтобы выменять его у «Филадельфии». 26 лет, кэпхит 6,75 млн долларов на этот сезон плюс еще два», — написал Дрегер в соцсетях.
В текущем сезоне 26-летний россиянин провел за «Филадельфию» 62 матча и набрал 22 (4+18) очка.
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|2.03
|03:30
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Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
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Эдмонтон – Торонто
|5 : 2
|2.03
|04:30
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Даллас – Аризона
|4 : 2
|2.03
|05:00
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Колорадо – Нью-Джерси
|5 : 7
|2.03
|06:00
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Вегас – Каролина
|3 : 2
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|2 : 3 ОТ
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