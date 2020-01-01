Артемий Панарин: «Между матчами провожу свои дни на диване. Ты как робот: ешь, спишь и играешь»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как проводит дни между матчами. По словам 28-летнего россиянина, из-за частых игр пользоваться неограниченными возможностями Нью-Йорка практически невозможно, но приятно осознавать, что такая возможность всегда есть.

— Пока игры идут через день, пользоваться неограниченными возможностями Нью-Йорка практически нет шансов, — цитирует русскоязычный сайт НХЛ слова Панарина. — Если тебе на хоккей не совсем по хрену, то ты отдыхаешь, готовишься.

Я, допустим, между играми провожу свой день в основном на диване. Выхожу максимум с собакой погулять и пообедать в ресторане. Еще хорошо, что здесь на любой вкус еда, можно найти какую угодно кухню. Когда у тебя на весь город два ресторана, то и выходишь туда не с таким удовольствием.

Но в остальном моя рутина не так уж отличается от Чикаго или Коламбуса. Ты как робот: ешь, спишь и играешь. Свободное время находится только когда ты приезжаешь перед сезоном за месяц до сборов. Из-за поиска жилья и переезда я и тогда мало что успел поделать интересного. Но приятно осознавать, что всегда есть такая возможность.