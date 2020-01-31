Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал о тренировках со своим псом по кличке Рыжий.

— Когда вы выкладывали видео домашних тренировок с Рыжим во время прошлого Кубка Стэнли — это впечатляло. Мне кажется, навыки владения шайбой так неплохо отрабатываются.

— Сто процентов! Кстати, честно говорю — я ощущал разницу. Это ведь работа над реакцией, игровым мышлением. Мячик, который Рыжий пытался поймать, быстро прыгает. На одном метре обыгрываешь его, и это развивает твои качества.

Но если это интервью прочитает кто-то из молодых ребят и подумает: «Сейчас я тоже буду со своей собакой играть», предупреждаю: надо свои силы правильно оценивать. Если ты не можешь аккуратно играть, чтобы не попадать по собаке клюшкой, точно не стоит этого делать! Меня не просто так в «Рейнджерс» взяли — я могу собаку обыграть. Однако не всем, мне кажется, можно это делать. О собаке тоже нужно думать. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Панарина