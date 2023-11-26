«Аризона» всухую обыграла «Вегас» и прервала серию поражений

«Аризона» в гостях обыграла «Вегас» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Койоты» прервали серию поражений из трех матчей. На счету «Рыцарей» три поражения в пяти последних играх.

Форвард Логан Крауз забил свой 10-й гол в сезоне. В пяти последних встречах он забросил три шайбы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Аризона» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Келлер — 8 (Кули, Шмальц), 50:38 — 0:1. Крауз — 9 (п.в., Маччелли, Бьюгстад), 58:43 — 0:2.

Вратари: Томпсон (58:17 — 58:43, 58:55) — Ингрэм.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 32 (13+7+12) — 18 (5+5+8).

Наши: Барбашев (13.09/0/-1) — -.

26 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 18591 зритель.