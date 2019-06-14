"Аризона" подписала новый контракт с Любушкиным

"Аризона" заключила новый контракт с российским защитником команды Ильей Любушкиным. Обновленное соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на 1 год, сообщает пресс-служба "койотов".

– Мы рады переподписать Илью, – сказал генеральный менеджер "Аризоны" Джон Чайка. – Он был солидным дополнением к нашей команде в прошлом году и обеспечил нам глубину и физическое присутствие на нашей синей линии. Мы с нетерпением ждем его в нашем составе в следующем сезоне.

В сезоне 2018/19 Илья Любушкин провел за "Аризону" 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (0+4) результативных балла.