«Аризона» обыграла «Нэшвилл»

«Аризона» в квалификационном раунде Кубка Стэнли обыграла «Нэшвилл» со счетом 4:3.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу «Койотс». Следующий матч пройдет 4 августа.

НХЛ

Квалификационный раунд

«Нэшвилл» — «Аризона» — 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)

Голы: Экман-Ларссон — 10 (Холл, Степан), 7:59 — 0:1. Дворак — 19 (Кессел, Холл), 10:52 — 0:2. Келлер — 18 (бол., Дворак, Кессел), 15:42 — 0:3. Форсберг — 22 (бол.), 19:57 — 1:3. Грабнер — 9 (мен.), 36:25 — 1:4. Эллис — 9 (Джохансен, Йоси), 40:30 — 2:4. Форсберг — 23 (бол., Йоси, Дюшен), 48:56 — 3:4.

Вратари: Сарос (58:23) — Кюмпер.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 43 (10+13+20) — 37 (14+12+11).

Наши: — - -.

2 августа. Эдмонтон. Rogers Place.