"Аризона" обыграла "Лос-Анджелес", "Каролина" победила "Нэшвилл"

"Аризона" обыграла "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. По дублю в этой игре сделал нападающие "Койотс" Кристиан Дворак и Михаль Грабнер.

"Каролина" победила "Нэшвилл" - 5:3. Две шайбы забросил форвард "Харрикейнз" Нино Нидеррайтер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Лос-Анджелес" - 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Голы: Дворак - 1 (бол., Чикран, Келлер), 7:23 - 1:0. Грабнер - 7 (мен., Экман-Ларссон), 9:30 - 2:0. Кемпе - 11 (Даути), 14:49 - 2:1. Грундстрем - 1 (Форборт, Даути), 43:44 - 2:2. Дворак - 2 (Голигоски, Келлер), 50:28 - 3:2. Грабнер - 8, 55:34 - 4:2.

Вратари: Кюмпер - Кэмпбелл (58:51 - 59:31).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 32 (10+14+8) - 36 (9+9+18).

Наши: - - Ковальчук (12.09/2/-2).

10 марта. Глендейл. Gila River Arena.

"Нэшвилл" - "Каролина" - 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

Голы: Нидеррайтер - 19, 14:29 - 0:1. Нидеррайтер - 20 (бол., Терявяйнен, Ахо), 19:29 - 0:2. Смит - 18 (Йоси, Эллис), 22:52 - 1:2. Уильямс - 20 (бол., Терявяйнен, Фольк), 40:55 - 1:3. Бойл - 17 (Террис), 42:35 - 2:3. Мартинук - 15 (Песке, Валлмарк), 46:38 - 2:4. Гранлунд - 16 (Джохансен, Арвидссон), 57:32 - 3:4. Ахо - 30 (п.в., Песке), 59:40 - 3:5.

Вратари: Сарос (57:27 - 57:32, 57:48 - 59:40) - Мразек.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 34 (8+13+13) - 32 (16+8+8).

Наши: - - Свечников (12.54/1/0).

10 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.