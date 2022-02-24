«Лос-Анджелес» обыграл «Аризону» во второй раз за 4 дня

«Лос-Анджелес» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе «Кингз» дубль сделал Виктор Арвидссон, еще одну шайбу забросил Блэйк Лизотт. У «Аризоны» отличились Клэйтон Келлер и Барретт Хэйтон.

«Лос-Анджелес» победил «Аризону» во второй раз за 4 дня. Предыдущая игра между командами состоялась 20 февраля, «Кингз» одержали победу в той встрече со счетом 5:3.

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«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Келлер — 21 (Шмальц, Мозер), 26:25 — 1:0. Лизотт — 7 (Андерсон, Лемье), 26:43 — 1:1. Арвидссон — 14 (Мур, Дано), 27:35 — 1:2. Хейтон — 3 (Колячонок), 33:03 — 2:2. Арвидссон — 15 (Рой, Мур), 56:21 — 2:3.

Вратари: Уэджвуд (57:05 — 58:11, 58:36) — Петерсен.

Штраф: 14 — 4.

Броски: 19 (4+10+5) — 35 (14+13+8).

24 февраля. Глендейл. Gila River Arena.