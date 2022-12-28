«Аризона» прервала серию «Колорадо» из 4 побед подряд, Георгиев отбил 27 бросков

«Аризона» обыграла «Колорадо» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев забросили Шейн Гостисбеер, Лоусон Крауз, Ник Шмальц, Янис Мозер, Майкл Карконе и Клэйтон Келлер. У гостей отличились Эван Родригес, Кэйл Макар и Микко Рантанен. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.

«Аризона» занимает 13-е место в таблице Западной конференции с 29 очками в 33 матчах. «Колорадо» проиграл впервые за последние 5 матчей и идет на 7-й строчке с 40 очками в 33 играх.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Колорадо» — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Голы: Гостисбеер — 9 (Чикран, Келлер), 3:55 — 1:0. Родригес — 8 (бол., Макар, Комфер), 4:32 — 1:1. Крауз — 14 (Бьюгстад), 11:33 — 2:1. Шмальц — 7 (бол., Ритчи, Чикран), 25:59 — 3:1. Макар — 8 (Комфер, Тэйвз), 31:23 — 3:2. Мозер — 4 (Крауз, Вялимяки), 36:38 — 4:2. Карконе — 1 (Крауз, Чикран), 43:43 — 5:2. Рантанен — 24 (Джонсон, Жирар), 45:24 — 5:3. Келлер — 13 (п.в., Шмальц), 59:04 — 6:3.

Вратари: Ингрэм — Георгиев (57:12 — 59:04).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (12+10+11) — 29 (10+11+8).

28 декабря. Темпе. Mullett Arena.