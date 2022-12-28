Кэм Тэлбот поставил новый рекорд «Оттавы» по отраженным броскам в НХЛ

Вратарь «Оттавы» Кэм Тэлбот установил рекорд по числу сейвов в истории клуба в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:2 Б).

35-летний канадец отразил 49 бросков — никому из вратарей «Сенаторз» за всю историю не удавалось сделать больше.

Предыдущий рекорд принадлежал Крэйгу Андерсону и Антону Форсбергу — оба делали по 47 сейвов за один матч.