«Баффало» обыграл «Аризону», у Любушкина «-1»

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 3:1.

В составе «Сэйбрз» отличились Кайл Окпосо, Пейтон Кребс и Алекс Так. У «Койотс» шайбу забросил Шейн Гостисбехер, Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Баффало» с 35 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Аризона» с 24 очками — на последней строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Баффало» — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Окпосо — 8 (бол., Брайсон, Икин), 7:02 — 0:1. Кребс — 3 (Миттельштадт, Так), 15:07 — 0:2. Так — 4 (Кребс, Томпсон), 27:14 — 0:3. Гостисбеер — 8 (бол., Келлер, Кессел), 51:30 — 1:3.

Вратари: Веймелка (49:43 — 50:17, 55:45 — 56:13, 57:22) — Андерсон.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (9+5+14) — 35 (12+18+5).

Наши: Любушкин (16.59/0/-1) — -.

30 января. Глендейл. Gila River Arena. 12853 зрителя.