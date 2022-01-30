«Баффало» обыграл «Аризону», у Любушкина «-1»
«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 3:1.
В составе «Сэйбрз» отличились Кайл Окпосо, Пейтон Кребс и Алекс Так. У «Койотс» шайбу забросил Шейн Гостисбехер, Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «-1».
После этого матча «Баффало» с 35 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Аризона» с 24 очками — на последней строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Баффало» — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Голы: Окпосо — 8 (бол., Брайсон, Икин), 7:02 — 0:1. Кребс — 3 (Миттельштадт, Так), 15:07 — 0:2. Так — 4 (Кребс, Томпсон), 27:14 — 0:3. Гостисбеер — 8 (бол., Келлер, Кессел), 51:30 — 1:3.
Вратари: Веймелка (49:43 — 50:17, 55:45 — 56:13, 57:22) — Андерсон.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (9+5+14) — 35 (12+18+5).
Наши: Любушкин (16.59/0/-1) — -.
30 января. Глендейл. Gila River Arena. 12853 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|41
|30
|11
|62
|2
|Питтсбург
|44
|27
|17
|61
|3
|Рейнджерс
|45
|28
|17
|60
|4
|Вашингтон
|45
|24
|21
|57
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Филадельфия
|44
|14
|30
|36
|8
|Нью-Джерси
|43
|15
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|45
|31
|14
|67
|2
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|64
|3
|Торонто
|40
|27
|13
|57
|4
|Бостон
|41
|25
|16
|53
|5
|Детройт
|45
|19
|26
|44
|6
|Баффало
|43
|14
|29
|35
|7
|Оттава
|38
|13
|25
|30
|8
|Монреаль
|43
|8
|35
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|42
|31
|11
|65
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|4
|Миннесота
|39
|26
|13
|55
|5
|Даллас
|41
|22
|19
|46
|6
|Виннипег
|41
|18
|23
|43
|7
|Чикаго
|44
|16
|28
|39
|8
|Аризона
|43
|10
|33
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|26
|19
|55
|2
|Анахайм
|47
|23
|24
|54
|3
|Лос-Анджелес
|45
|22
|23
|51
|4
|Сан-Хосе
|44
|22
|22
|47
|5
|Калгари
|39
|20
|19
|46
|6
|Эдмонтон
|40
|22
|18
|46
|7
|Ванкувер
|43
|19
|24
|43
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
|30.01
|02:00
|
Флорида – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|30.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|4 : 7
|30.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|2 : 1
|30.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|2 : 7
|30.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|2 : 3 Б
|30.01
|05:00
|
Аризона – Баффало
|1 : 3
|30.01
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|30.01
|21:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|- : -
|30.01
|21:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|45
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|61
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|45
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|27
|2.1