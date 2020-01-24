Голкипер «Тампы» и сборной России, действующий обладатель «Везина Трофи» Андрей Василевский, в третий раз подряд приглашенный на Матч звезд НХЛ, рассказал спецкору «СЭ» Игорю РАБИНЕРУ во время медиадня в Сент-Луисе, что игроки «Лайтнинг» были удивлены невызову форварда Никиты Кучерова на All-Star Game.

— Никита — один из лучших игроков НХЛ, и у меня нет объяснения, почему его нет здесь, — сказал Василевский. — Если честно, мы сами все были этому очень удивлены. Может, от него ждали, что он будет играть и набирать очки на уровне прошлого сезона, когда Кучеров набрал 128 очков, побил русский рекорд всех времен и выиграл «Харт» и «Арт Росс Трофи»?

И наша команда в прошлом сезоне повторила рекорд регулярных чемпионатов по выигрышам — 62 победы, и Куч побил рекорд по очкам. Но такое случается раз в десять, двадцать лет. Все, видимо, ожидали от нас 65 побед, а от Куча — 150 очков, не знаю уж. Но это просто глупо — сравнить два разных сезона. Никита — лучший игрок нашей команды, и он, безусловно, заслужил права быть здесь.