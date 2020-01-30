Действующий обладатель «Везина Трофи» Андрей Василевский в интервью «СЭ» признался, что Мартин Бродер является его идолом. Также он добавил, что общался с ним 10 минут.

— У вас красивая маска в этом сезоне. Как, впрочем, и раньше.

— Она почти такая же, как была. Просто добавил больше синего, чтобы внести какое-то разнообразие. Но в целом особо не любитель что-то менять. Как тот же Мартин Бродер, у которого все время была одна маска, и она стала его символом, всеми узнаваемым. Почему бы мне не сделать то же самое?

— Бродер — ваш идол?

— Для меня он самый великий вратарь. Мне выпал шанс в этом сезоне с ним поговорить, когда мы были в Нью-Джерси. Наш тренер вратарей давно знает Бродера и организовал нам встречу. Общались минут десять. Я смотрел на него так же, как полевые игроки смотрят на Гретцки и Овечкина. Мартин дал мне пару напутствий, наставлений — каких, не скажу. Очень приятный и умный человек. (Игорь Рабинер)

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