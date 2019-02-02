Андрей Василевский: "Отец мог дать мне приличный подзатыльник, чтобы я лучше работал"

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский в интервью "СЭ" рассказал, как его воспитывал отец. Он является сыном известного хоккейного вратаря Андрея Василевского.

– Отец строго воспитывал? Кричал на вас?

– Мог. Мягкого воспитания точно не было. Да, бывали моменты, когда кричал. Например, за то, что плохо отработал на тренировке, где-то похалявил. Он все это видел, естественно. И мог дать мне приличный подзатыльник, чтобы я лучше работал. Все было правильно.

Закончив карьеру, он работал тренером в уфимской СДЮШОР и выходил на мои вратарские тренировки. Он и сейчас там работает, но как главный тренер школы по вратарям. Плюс папа работал со мной в МХЛ, в "Толпаре", где тоже одно время был тренером вратарей. (Игорь Рабинер)

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