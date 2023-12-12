Андрей Свечников из-за травмы выбыл на неопределенный срок
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников выбыл из строя на неопределенный срок.
Как сообщает журналист «Харрикейнз» Уолт Руфф, главный тренер клуба Род Бриндамор после утренней тренировки рассказал, что у Свечникова травма верхней части тела. В понедельник он прошел МРТ и стало понятно, что 23-летний россиянин будет «отсутствовать, по крайней мере, некоторое время».
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Свечников сыграл за «Каролину» 16 матчей и набрал 11 (1+10) очков.
Источник: Уолт Руфф
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|26
|19
|7
|39
|2
|Айлендерс
|27
|13
|14
|33
|3
|Филадельфия
|27
|15
|12
|32
|4
|Вашингтон
|25
|14
|11
|31
|5
|Нью-Джерси
|26
|14
|12
|29
|6
|Каролина
|27
|14
|13
|29
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|27
|17
|10
|36
|3
|Торонто
|25
|14
|11
|33
|4
|Детройт
|27
|14
|13
|32
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|28
|12
|16
|27
|7
|Баффало
|29
|12
|17
|27
|8
|Оттава
|22
|11
|11
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|28
|17
|11
|36
|2
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|3
|Виннипег
|26
|16
|10
|34
|4
|Нэшвилл
|28
|15
|13
|30
|5
|Аризона
|27
|13
|14
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|27
|9
|18
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|43
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|25
|12
|13
|25
|5
|Калгари
|28
|11
|17
|25
|6
|Сиэтл
|29
|8
|21
|23
|7
|Анахайм
|27
|10
|17
|20
|8
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|19
Результаты / календарь
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
|12.12
|03:00
|
Баффало – Аризона
|5 : 2
|12.12
|03:00
|
Айлендерс – Торонто
|4 : 3 ОТ
|12.12
|04:00
|
Даллас – Детройт
|6 : 3
|12.12
|05:30
|
Колорадо – Калгари
|6 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|28
|39
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|25
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9
Новости