Андрей Свечников из-за травмы выбыл на неопределенный срок

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников выбыл из строя на неопределенный срок.

Как сообщает журналист «Харрикейнз» Уолт Руфф, главный тренер клуба Род Бриндамор после утренней тренировки рассказал, что у Свечникова травма верхней части тела. В понедельник он прошел МРТ и стало понятно, что 23-летний россиянин будет «отсутствовать, по крайней мере, некоторое время».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Свечников сыграл за «Каролину» 16 матчей и набрал 11 (1+10) очков.