Кожевников отметил парадокс между показателями Овечкина и результатами «Вашингтона»

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников высказал мнение о взаимосвязи между личной результативностью российского левого крайнего «Вашингтона» Александра Овечкина и успехами его команды в сезоне.

«Несмотря на низкую результативность Овечкина, «Вашингтон» регулярно набирает очки. На данный момент «Кэпиталс» выступают лучше, чем в прошлом сезоне. Александр же должен играть на команду. Личных результатов Овечкина ждут российские болельщики. А «Вашингтон» при этом неплохо смотрится иногда», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне у 38-летнего россиянина 16 (5+11) очков в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ. За всю карьеру в лиге Овечкин забросил 827 шайб, что является вторым показателем в истории НХЛ.

«Вашингтон» с 31 очком занимает седьмое место в Восточной конференции.