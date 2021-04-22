Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин прокомментировал «СЭ» достижение российского нападающего Кирилла Капризова, который забросил 19-ю шайбу в сезоне и установил новый рекорд среди новичков «Миннесоты».

«Мне кажется, если Капризову не сказали бы об этом, то он и не знал бы, — сказал Николишин «СЭ». — Хоккеисты за этим абсолютно не следят. 19 шайб — это хороший результат, тем более, в дебютном сезоне в НХЛ. Понятно, что ему не 18 лет, он поехал уже сложившимся игроком, олимпийским чемпионом. Конечно, ему это дает определенное преимущество, но 19 шайб — это здорово. Многие едут и одного гола не забивают. Пример Капризова подтверждает, что нашим игрокам сперва стоит попробовать себя в НХЛ? Вы знаете, у любого правила есть свои исключения. В случае с Кириллом, для него — это был идеальный вариант. Капризов попал в хорошие руки к Захаркину в «Уфу», где его поставили в первое звено. Ему, молодому, поверили. Если так развиваться — то это очень хороший пример. К сожалению, зачастую у нас все по-другому».

Николишин также считает, что российские молодые хоккеисты не дотягивают до уровня КХЛ.

«Молодые не получают шанса, не могут себя показать. Игроки уровня Капризова — это, к сожалению, штучный товар. Раньше таких было по 2 человека в каждой команде. А сейчас один на всю страну за 5 лет. У нас сейчас молодежь не настолько высокого уровня, чтобы играть в КХЛ. Про НХЛ мы вообще не говорим. И плюс ко всему, в КХЛ нашей молодежи тоже особо никто играть не дает, потому что у тренеров контракт на 1-2 года. Смысл им ставить молодых, если карьера висит на волоске?» — добавил Николишин.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1). Также Капризов стал четвертым российским игроком, кому принадлежит рекорд клуба по голам среди новичков, после Александра Овечкина («Вашингтон»), Алексея Яшина («Оттава») и Павла Буре («Ванкувер»).

(Артем Бухаев)