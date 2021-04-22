Первый тренер Капризова: «Если Кириллу дадут возможность, то он может стать лучшим в лиге»

Первый тренер российского хоккеиста Кирилла Капризова Андрей Лучанский в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Кирилл забросил 19 шайбу в сезоне и установил новый рекорд среди новичков «Уайлд», обойдя Мариана Габорика, у которого было 18 голов в дебютном сезоне.

«За Кириллом слежу. Получится у него обойти Овечкина или Буре сказать пока нельзя. Хорошо, что пока все получается. Он — наглядный пример того, что сначала нужно проявить себя в КХЛ. А уже потом уезжать. У нас кто-то и в 17 лет сбегал в НХЛ. Если ему дадут возможность, то он может стать лучшим в лиге. Другое дело, что далеко не всем там дают возможность показать себя. Мы за него всегда радуемся», — сказал Лучанский «СЭ».

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1). Также Капризов стал четвертым российским игроком, кому принадлежит рекорд клуба по голам среди новичков, после Александра Овечкина («Вашингтон»), Алексея Яшина («Оттава») и Павла Буре («Ванкувер»).

(Владимир Пушкарев)