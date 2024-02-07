Российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко оценил свой дебют за новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:1). Кузьменко отметился голом.

«Как я и говорил еще перед началом сезона, хочу играть в плей-офф. Я стараюсь в каждом матче, шаг за шагом. Сегодня для меня матч был тяжелым, очень устал. Хорошо сыграли. Показали, конечно, не самый лучший уровень, надо больше забивать. В нашей пятерке невероятная сыгранность и отличные хоккеисты. Надеюсь, что дальше будут хорошие результаты», — приводит слова Кузьменко аккаунт «Калгари» в соцсети Х.

28-летний россиянин забил на 5-й минуте первого периода. Для него этот гол стал первым за «Флеймз» и девятым в текущем сезоне.

Кузьменко был обменян в «Калгари» из «Ванкувера» 1 февраля 2024 года.