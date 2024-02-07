«Вегас» прервал 16-матчевую победную серию «Эдмонтона»

«Вегас» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Встреча прошла на «Т-Мобайл Арене».

За «Голден Найтс» голы забили Николя Руа, Чандлер Стивенсон и Уильям Карлссон. Единственный гол «Ойлерз» на счету Коннора Макдэвида.

У «Эдмонтона» прервалась 16-матчевая победная серия. Команда с 59 очками в 46 матчах занимает шестое место на «Западе». «Вегас» находится на четвертой строчке с 66 баллами в 51 игре.