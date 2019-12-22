«Анахайм» обыграл «Айлендерс», Варламов отразил 23 броска из 28

«Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграли «Анахайму» — 5:6. Самым результативным игроком встречи стал защитник «островитян» Ник Ледди, набравший 3 (1+2) очка. Семен Варламов отразил 23 броска из 28.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Анахайм» — 5:6 Б (2:2, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ли — 10 (Барзал, Эберле), 1:50 — 1:0. Комтуа — 3 (бол., Лундстрем, Линдхольм), 16:27 — 1:1. Кэррик — 1 (мен.), 17:03 — 1:2. Нельсон — 13 (бол., Пулок, Ледди), 17:50 — 2:2. Хенрик — 11 (Дель Зотто, Хольцер), 25:23 — 2:3. Барзал — 15 (Ли, Эберле), 29:20 — 3:3. Ледди — 3 (Нельсон, Брассар), 34:15 — 4:3. Сильверберг — 13 (Хенрик, Линдхольм), 34:41 — 4:4. Фаулер — 7 (Делорье), 50:19 — 4:5. Пулок — 5 (бол., Ледди, Брассар), 53:19 — 5:5.

Победный буллит: Сильверберг.

Вратари: Варламов — Гибсон.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (12+8+11+2) — 28 (9+10+6+3).

Наши: — - -.

21 декабря. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

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