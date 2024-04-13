Хет-трик Кузьменко позволил «Калгари» переиграть «Анахайм»

«Калгари» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Флэймз» Андрей Кузьменко забросил три шайбы. Теперь у него в этом сезоне 43 (21+22) очка.

«Калгари» набрал 77 очков и занимает 12-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке — 57 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Калгари» — 3:6 (0:2, 0:2, 3:2)

Голы: Манджапане — 14 (мен., Пачал, Шарангович), 5:54 — 0:1. Кадри — 27 (Поспишил, Шилингтон), 11:53 — 0:2. Кузьменко — 19 (бол., Кадри, Уигар), 25:43 — 0:3. Зари — 13 (Юбердо, Хант), 38:28 — 0:4. Коланджело — 1 (Лундестрем, Гудас), 42:54 — 1:4. Ватрано — 34 (Зеграс, Лакомб), 46:13 — 2:4. Зеллвегер — 2 (Фаулер, Терри), 47:01 — 3:4. Кузьменко — 20 (бол., Юбердо, Кадри), 54:22 — 3:5. Кузьменко — 21 (Поспишил, Уигар), 57:19 — 3:6.

Вратари: Гибсон — Вольф.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 22 (5+5+12) — 27 (9+10+8).

Наши: — - Кузьменко (16.49/4/+1), Мироманов (20.07/1/+1), Охотюк (14.02/0/-1).

13 апреля. Анахайм. Honda Center. 17174 зрителя.