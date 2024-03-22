«Анахайм» — «Чикаго»: видеообзор матча

«Анахайм» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Дакс» прервали свою неудачную серию из семи поражений.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский защитник Павел Минтюков отметился одной голевой передачей.

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