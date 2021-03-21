Хет-трик Брассара принес «Аризоне» победу над «Анахаймом»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Анахайм» со счетом 5:1.

В составе гостей хет-трик оформил Дерик Брассар, еще по шайбе забросили Джейкоб Чикран и Клэйтон Келлер. Хозяева ответили точным броском Адама Хенрика.

После этого матча «Аризона» с 31 очком занимает пятое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 24 очками — на восьмой строчке.