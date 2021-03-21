Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Филадельфия»
05:26
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:1).
Россиянин отразил 23 броска. Второй звездой признан форвард Кейси Сизикас, третья звезда — защитник Томас Хики.
После этого матча «Айлендерс» с 44 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 33 очками — на пятой строчке.
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