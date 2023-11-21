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Сегодня, 20:24

Американский теннисист Тиафо подарил Овечкину ракетку, а Александр ему — клюшку

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Овечкин и Фрэнсис Тиафо.
Фото Tom Gulitti, Twitter

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо подарил российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину ракетку.

25-летний Тиафо сегодня побывал на тренировке «Кэпиталз», на которой вручил Овечкину ракетку, а россиянин в ответ подарил ему клюшку со своей подписью и джерси.

Фото Tom Gulitti, Twitter

Тиафо — полуфиналист Открытого чемпионата США-2022, победитель трех турниров ATP и победитель United Cup 2023 в составе сборной США.

38-летний Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3) забил свой 827-й гол в карьере. До достижения рекорда Уэйна Гретцки форварду осталось забросить 67 шайб.

Александр Овечкин
Теннис
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 16 12 4 25
2 Филадельфия 18 10 8 21
3 Вашингтон 15 9 6 20
4 Каролина 17 10 7 20
5 Питтсбург 17 9 8 18
6 Нью-Джерси 16 8 8 17
7 Айлендерс 17 6 11 17
8 Коламбус 19 4 15 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 13 4 29
2 Флорида 18 12 6 25
3 Торонто 17 10 7 22
4 Тампа-Бэй 19 9 10 22
5 Детройт 17 8 9 19
6 Баффало 18 8 10 17
7 Оттава 15 8 7 16
8 Монреаль 18 7 11 16
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 17 12 5 25
2 Колорадо 17 11 6 22
3 Виннипег 17 10 7 22
4 Сент-Луис 17 9 8 19
5 Аризона 18 8 10 18
6 Нэшвилл 17 7 10 14
7 Миннесота 17 5 12 14
8 Чикаго 16 5 11 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 13 6 28
2 Ванкувер 19 13 6 27
3 Лос-Анджелес 17 11 6 25
4 Сиэтл 20 7 13 19
5 Анахайм 18 9 9 18
6 Калгари 18 7 11 17
7 Эдмонтон 17 5 12 11
8 Сан-Хосе 18 3 15 7
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21.11 03:00
Флорида – Эдмонтон
 5 : 3
21.11 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 5 : 4 ОТ
21.11 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 4 : 3
21.11 04:00
Даллас – Рейнджерс
6 : 3
21.11 05:00
Аризона – Лос-Анджелес
 1 : 4
21.11 06:00
Сиэтл – Калгари
 3 : 4 ОТ
21.11 06:00
Ванкувер – Сан-Хосе
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