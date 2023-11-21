Принц Гарри совершил символическое вбрасывание перед игрой «Ванкувер» — «Сан-Хосе»

Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл посетили матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Сан-Хосе».

Герцог Сассекский перед игрой совершил символической вбрасывание.

Принц Гарри. Фото ХК «Ванкувер», Соцсети

«Кэнакс» победили «Шаркс» со счетом 3:1. После этой игры «Ванкувер» вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков за 19 игр. «Сан-Хосе» располагается на последней строчке с 7 очками в 18 встречах.