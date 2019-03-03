Алексей Ковалев: "Талант Малкина был виден сразу"

Олимпийский чемпион Алексей Ковалев поделился мнением об игре форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина.

– Впервые мы играли вместе в локаутном сезоне 2004-05, который завершился чемпионатом мира в Вене, – цитирует Ковалева официальный сайт NHL. – Тогда сборная России завоевала бронзу, а Малкин выступал в звене молодых с Александром Овечкиным и Максимом Афиногеновым.

И когда мы готовились к соревнованиям, было видно, как Женя одарен, как он укрепляет сборную своей яркой индивидуальностью. Малкин тогда был юным, очень скромным. Боялся сделать что-то лишнее, то есть был излишне закрепощенным. Но со временем он раскрылся. А его талант был виден сразу. Все понимали, что он станет большим игроком.

Вообще такие центрфорварды, как Малкин, появляются в российском хоккее крайне редко. Еще могу вспомнить Павла Дацюка. Малкин – напористый нападающий, хорошо видит площадку. Он – большой молодец. Цените таких хоккеистов и смотрите на них, пока они играют. Может, такие ребята рождаются раз в 10-20 лет.

Евгений Малкин в этом сезоне за "Питтсбург" провел 59 матчей, в которых записал на свой счет 66 очков: 21 гол и 45 результативных передач.