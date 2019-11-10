Александр Волков: «Когда немного адаптируюсь в «Тампе», пойдут и голы, и передачи»

Нападающий «Тампы» Александр Волков прокомментировал две победы над «Баффало» в Стокгольме в рамках NHL Global Series.

— Второй матч явно получше провели.

— Сейчас играю в тройке с Палатом и Стэмкосом. Считаю, что Стивен должен быть больше на бросках, а мы с Палатом больше должны работать в углах и создавать ему моменты. Если мы продолжим так играть, то будет все лучше и лучше. Но пока есть, над чем работать.

— Вы часто идете в обострение, на вас часто получают удаления. Ваша задача — залезть под кожу?

— Нет, у меня нет такой задачи. Просто лига такая, приходится провоцировать, чтобы заработать удаление, полезть на ворота, потолкаться. Это современный хоккей. Без этого ты не победишь.

— До второго матча с «Баффало» у вас было «-5» в трех матчах. Переживали?

— На самом деле, да. Статистика была не очень хорошей. Кажется, что плохой старт. Но, считаю, что моих ошибок во время пропущенных голов не было. Это хоккей: сегодня можешь пропустить пять, а завтра будешь на льду, забьют пять и будет уже нулевой показатель полезности. Конечно, есть переживания. Но, как говорится, перевернем страницу.

— Купер говорил, что вы нервничаете.

— Понятное дело, это же первые игры, дебют. Ты пока не понимаешь, что от тебя хотят. Я считаю, что в первых матчах ты должен показать, что готов тактически и не уступаешь в силовой борьбе. Потом уже, когда немного адаптируешься, пойдут и голы, и передачи.

— Вы буквально живете на чужом пятаке. Вы так и играли и до отъезда за океан?

— До отъезда в Америку я так не играл. Но тут приходится так играть, по чистому льду мало что сделаешь. Площадка маленькая и приходится лезть на ворота.

— Могли сегодня две шайбы забить.

— Мог. Выход «3 в 1» был хороший, но последний пас от Алекса не получился, шайба подскочила, и бросок не вышел.

— Вы хотели, чтобы Киллорн на Стэмкоса отдал?

— Нет, чтобы вернул как раз. Но был конец периода, лед уже плохой, поэтому чуть не повезло.

— Довольны играми и тем, что так много времени с командой провели?

— Немножко непривычно. Мы привыкли часто играть. Для ребят постарше это сложновато, для нас, кто помоложе, привычно. Поездка необычная, но она была полезной для сплочения команды. Считаю, что поездка отличная.

— Задружились с кем-то из нерусских?

— А я и так со всеми дружил. В команде я третий год, все друг друга знают, хороший коллектив. Мы вместе ходим на ужины и гулять. (Игорь Еронко)

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