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«Анахайм» выставил на драфт отказов Волкова, «Филадельфия» — Рубцова

Нападающие Александр Волков и Герман Рубцов оказались на драфте отказов
21:48
Герман Рубцов. Фото ХК «Филадельфия».
Герман Рубцов. Фото ХК «Филадельфия».
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Клубы национальной хоккейной лиги 6 октября выставили ряд хоккеистов на драфт отказов. В их числе оказались нападающий «Анахайма» Александр Волков и игрок системы «Филадельфии» Герман Рубцов, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Летом «утки» продлили соглашение с Волковым на один год. Форвард был обменян «Тампой» в «Анахайм» в марте. За 18 матчей в составе «Дакс» он набрал 8 (4+4) очков. В 19 играх за «молний» в сезоне-2020/21 у него было 5 (3+2) баллов.

Рубцов в прошлом сезоне на правах аренды выступал в КХЛ. В составе «Сочи» он набрал 11 (3+8) очков в 46 встречах.

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Иван Шитик все материалы автора

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