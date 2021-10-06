Клубы национальной хоккейной лиги 6 октября выставили ряд хоккеистов на драфт отказов. В их числе оказались нападающий «Анахайма» Александр Волков и игрок системы «Филадельфии» Герман Рубцов, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Летом «утки» продлили соглашение с Волковым на один год. Форвард был обменян «Тампой» в «Анахайм» в марте. За 18 матчей в составе «Дакс» он набрал 8 (4+4) очков. В 19 играх за «молний» в сезоне-2020/21 у него было 5 (3+2) баллов.

Рубцов в прошлом сезоне на правах аренды выступал в КХЛ. В составе «Сочи» он набрал 11 (3+8) очков в 46 встречах.