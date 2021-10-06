Прайс не будет тренироваться с «Монреалем» до старта сезона

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм рассказал, что голкипер Кэри Прайс пропустит весь тренировочный лагерь из-за болезни. Тренер подчеркнул, что речь не идет о коронавирусе, сообщает Sportsnet.

Также Дюшарм заявил, что Прайс может пропустить первый матчи нового сезона. Тренерский штаб планирует постепенно подводить голкипера к матчам.

Напомним, что летом голкипер перенес операцию на травмированном бедре.