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Прайс не будет тренироваться с «Монреалем» до старта сезона

Голкипер Кэри Прайс не будет тренироваться с «Монреалем» до старта сезона НХЛ
20:52
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Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм рассказал, что голкипер Кэри Прайс пропустит весь тренировочный лагерь из-за болезни. Тренер подчеркнул, что речь не идет о коронавирусе, сообщает Sportsnet.

Также Дюшарм заявил, что Прайс может пропустить первый матчи нового сезона. Тренерский штаб планирует постепенно подводить голкипера к матчам.

Напомним, что летом голкипер перенес операцию на травмированном бедре.

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Иван Шитик все материалы автора

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