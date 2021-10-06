Макдэвид возглавил рейтинг лучших игроков НХЛ от TSN, Кучеров — 4-й, Василевский — 6-й, Овечкин — 17-й
Интернет-портал TSN на официальном сайте составил рейтинг 50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги.
Первое место в списке занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Вторым стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, третьим — нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.
Лучшим из российских игроков стал вингер «Тампы» Никита Кучеров (4-е место). Всего в топ-50 попали шесть россиян.
Топ-50 игроков НХЛ
Рейтинг TSN
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — нападающий
2. Натан Маккиннон («Колорадо») — нападающий
3. Остон Мэттьюс («Торонто») — нападающий
4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — нападающий
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — нападающий
6. Андрей Василевский («Тампа») — голкипер
7. Виктор Хедман («Тампа») — защитник
8. Артемий Панарин («Рейнджерс») — нападающий
9. Сидни Кросби («Питтсбург») — нападающий
10. Александр Барков («Флорида») — нападающий...
17. Александр Овечкин («Вашингтон») — нападающий
26. Кирилл Капризов («Миннесота») — нападающий
42. Евгений Малкин («Питтсбург») — нападающий
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