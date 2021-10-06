Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Макдэвид возглавил рейтинг лучших игроков НХЛ от TSN, Кучеров — 4-й, Василевский — 6-й, Овечкин — 17-й

Шесть игроков из России вошли в рейтинг топ-50 хоккеистов НХЛ по версии TSN
22:53
Андрей Василевский и Никита Кучеров. Фото Getty Images
Андрей Василевский и Никита Кучеров. Фото Getty Images
Теги:

Интернет-портал TSN на официальном сайте составил рейтинг 50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги.

Первое место в списке занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Вторым стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, третьим — нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

Лучшим из российских игроков стал вингер «Тампы» Никита Кучеров (4-е место). Всего в топ-50 попали шесть россиян.

Топ-50 игроков НХЛ

Рейтинг TSN

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — нападающий

2. Натан Маккиннон («Колорадо») — нападающий

3. Остон Мэттьюс («Торонто») — нападающий

4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — нападающий

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — нападающий

6. Андрей Василевский («Тампа») — голкипер

7. Виктор Хедман («Тампа») — защитник

8. Артемий Панарин («Рейнджерс») — нападающий

9. Сидни Кросби («Питтсбург») — нападающий

10. Александр Барков («Флорида») — нападающий...

17. Александр Овечкин («Вашингтон») — нападающий

26. Кирилл Капризов («Миннесота») — нападающий

42. Евгений Малкин («Питтсбург») — нападающий

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
В Италии сообщили, что Миранчук может покинуть «Аталанту» зимой
Сборная России по вольной борьбе выиграла общекомандный зачет чемпионата мира
Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками
2
6