Александр Овечкин: "Я – номер один среди россиян в истории. Поразительно"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, вышедший на первое место в истории НХЛ по очкам среди россиян, отметил, что вложил в это много работы. По его словам, это особенное достижение.

– Когда начинаешь играть в хоккей и только приезжаешь в НХЛ, то сначала мечтаешь забить только пару раз, а теперь я – номер один среди россиян в истории. Поразительно, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. - В это было вложено много работы, было много хоккея, и я горд за свою семью, за отца, который все свое время проводил со мной. Это уже история, и я обошел всех этих легенд. Знаете, это довольно серьезное событие. И я благодарен всем, кто со мной работал, всем партнерам. Это очень важно.

Я говорил с Федоровым и сказал, что это большая честь. У нас очень хорошие отношения. И я уверен – он рад, что это я обогнал его. Сколько хоккеистов из России сыграли в лиге? Быть первым среди них – это нечто особенное.