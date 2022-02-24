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Сегодня, 03:12

Александр Овечкин установил уникальный рекорд в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ, сообщает NBC Sports.

36-летний россиянин стал первым в истории лиги хоккеистом, который в 16 сезонах забрасывал не менее 30 шайб за один клуб. Овечкин всю свою карьеру в США выступает за «Кэпиталз».

Александр Овечкин. Очередной рекорд Овечкина: 16-й сезон забрасывает не менее 30 шайб

На прошлой неделе он оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» и достиг отметки в 31 гол в этом сезоне. Таким образом, он в 16 из 17 своих сезонов в НХЛ забрасывает не менее 30 шайб.

Только в прошлом сезоне ему не удалось записать на свой счет 30 голов, так как чемпионат был сокращен до 56 матчей из-за пандемии коронавируса. Тогда Овечкин забросил 24 шайбы в 45 играх.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Питтсбург 52 31 21 70
3 Рейнджерс 50 32 18 69
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 50 26 24 53
6 Айлендерс 46 19 27 45
7 Филадельфия 51 15 36 40
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 51 35 16 75
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 50 32 18 68
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 51 16 35 40
8 Монреаль 51 11 40 29
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 50 36 14 76
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 48 31 17 65
4 Нэшвилл 51 29 22 62
5 Даллас 49 27 22 56
6 Виннипег 50 22 28 52
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 50 13 37 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Эдмонтон 50 28 22 59
4 Лос-Анджелес 50 26 24 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 50 22 28 50
8 Сиэтл 53 16 37 36
Результаты / календарь
13.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
24.02 03:30
Детройт – Колорадо
 - : -
24.02 03:30
Даллас – Виннипег
 - : -
24.02 03:30
Тампа-Бэй – Эдмонтон
 - : -
24.02 03:30
Монреаль – Баффало
 - : -
24.02 06:00
Аризона – Лос-Анджелес
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 51 72
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 71
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 70
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 35
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 47 34
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 50 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 32 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 39 2.03
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