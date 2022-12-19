Александр Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выбран первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.

В трех матчах капитан «Кэпаиталз» набрал 5 (3+2) очков. В матче против «Чикаго» (7:3) россиянин оформил хет-трик.

Он стал всего лишь третьим игроком за всю историю НХЛ, который достиг отметки в 800 голов за карьеру.

Второй звездой стал нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон. На его счету 8 (4+4) очков в трех играх.

Третьей звездой выбран форвард «Миннесоты» Матс Зукарелло, который набрал 8 (3+5) очков в четырех играх.