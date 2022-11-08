Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ.

В ночь с 7 на 8 ноября россиянин забросил шайбу в большинстве и сделал голевую передачу на Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (5:4).

Второй звездой дня стал защитник «Айлендерс» Ноа Добсон, который стал автором победного гола в игре с «Калгари» (4:3 ОТ).

Третья звезда дня — форвард «Бостона» Брэд Маршан, сделавший 2 голевые передачи в матче с «Сент-Луисом» (3:1).