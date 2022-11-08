Лавиолетт вышел на восьмое место по победам в НХЛ среди тренеров

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поднялся на восьмое место по числу побед в НХЛ среди тренеров.

Победа над «Эдмонтоном» (5:4) стала для 57-летнего специалиста 723-й в лиге, он опередил Алена Виньо (722).

Рекорд по числу побед в НХЛ среди тренеров принадлежит Скотти Боумэну (1244).