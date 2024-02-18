Овечкин прервал голевую серию в одном матче от личного рекорда

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прервал голевую серию в одном матче от личного рекорда в НХЛ.

В игре регулярного чемпионата против «Монреаля» (4:3) форвард не смог поразить ворота соперника, сделав только голевую передачу.

Таким образом, россиянину не удалось повторить личный рекорд по количеству матчей подряд с забитыми голами, который он установил в свой первый сезон в североамериканской лиге. В сезоне-2005/06 голевая серия Овечкина составила семь матчей.

В этом сезоне набрал 38 (14+24) очков в 50 матчах за «Вашингтон» в сезоне-2023/24.

Нападающий занимает 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ — у него 1523 (836+687) очков в 1397 матчах за всю карьеру в лиге.