«Коламбус» победил «Сан-Хосе», Воронков и Марченко забили, у Чинахова — ассистентский дубль
«Коламбус» на выезде победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У гостей голы забивали Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, две результативные передачи сделал Егор Чинахов, одним голевым пасом отметился Иван Проворов.
«Коламбус» набрал 44 очка и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Сан-Хосе» — 35 очков и 15-я строчка таблицы «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Коламбус» — 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
Голы: Дюклер — 10, 3:39 — 1:0. Веренски — 2 (Годро, Рословик), 15:16 — 1:1. Марченко — 16 (Чинахов, Гудбрэнсон), 16:24 — 1:2. Воронков — 14 (Чинахов, Гудбрэнсон), 27:14 — 1:3. Дюклер — 11 (Зеттерлунд, Эддисон), 27:33 — 2:3. Зеттерлунд — 15 (бол., Эддисон, Гранлунд), 35:29 — 3:3. Дженнер — 17 (Годро, Проворов), 59:47 — 3:4.
Вратари: Кяхкенен (59:47) — Мерзликинс.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 31 (8+14+9) — 41 (16+12+13).
Наши: Барабанов (16.25/0/-2), Охотюк (13.14/3/0) — Воронков (15.05/2/+2), Марченко (17.30/3/+2), Проворов (22.12/3/-1), Чинахов (16.27/3/+2).
18 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|54
|35
|19
|73
|2
|Каролина
|54
|32
|22
|69
|3
|Филадельфия
|56
|29
|27
|65
|4
|Нью-Джерси
|54
|28
|26
|60
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Вашингтон
|53
|24
|29
|56
|7
|Питтсбург
|51
|24
|27
|55
|8
|Коламбус
|53
|17
|36
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|55
|36
|19
|76
|2
|Бостон
|55
|32
|23
|75
|3
|Торонто
|53
|29
|24
|66
|4
|Тампа-Бэй
|56
|30
|26
|65
|5
|Детройт
|54
|28
|26
|62
|6
|Баффало
|54
|24
|30
|52
|7
|Монреаль
|55
|22
|33
|52
|8
|Оттава
|51
|22
|29
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|34
|21
|75
|2
|Виннипег
|52
|33
|19
|71
|3
|Колорадо
|55
|33
|22
|70
|4
|Сент-Луис
|54
|29
|25
|60
|5
|Нэшвилл
|55
|28
|27
|58
|6
|Миннесота
|54
|25
|29
|56
|7
|Аризона
|53
|23
|30
|50
|8
|Чикаго
|55
|15
|40
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|56
|37
|19
|80
|2
|Вегас
|54
|31
|23
|68
|3
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|65
|4
|Лос-Анджелес
|52
|26
|26
|62
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|55
|25
|30
|55
|7
|Анахайм
|54
|19
|35
|40
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|35
|18.02
|00:00
|
Калгари – Детройт
|0 : 5
|18.02
|01:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 9
|18.02
|01:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|2 : 5
|18.02
|01:00
|
Миннесота – Баффало
|2 : 3 ОТ
|18.02
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|9 : 2
|18.02
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|3 : 4
|18.02
|04:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|6 : 3
|18.02
|06:00
|
Ванкувер – Виннипег
|2 : 4
|18.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|3 : 4
|18.02
|06:30
|
Вегас – Каролина
|1 : 3
|18.02
|23:00
|
Айлендерс – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|55
|89
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|52
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|55
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|2
|1.5