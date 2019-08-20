Александр Овечкин: «Деньги меня никак не изменили»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью Forbes рассказал, что не жалеет о подписанном в 2008 году долгосрочном контракте. Он подчеркнул, что большие деньги его не изменили.

— В 2008 году вы стали первым в НХЛ игроком с контрактом на сумму, превышающую 100 миллионов долларов. Но в последние годы потолок зарплат подрос, как и доходы хоккеистов. Не жалеете, что тогда подписали соглашение на 13 лет, а не, к примеру, на восемь?

— Я, если честно, не жалуюсь на судьбу и на контракт тоже не жалуюсь. Да и денег мне хватает. Мне удалось заключить тот контакт без агента, не забывайте.

— Эти деньги изменили вас?

— Нет, никак. Я все тот же человек, что и в 2008 году.

— Вы говорили, что большие деньги налагают на вас обязанность делиться с нуждающимися. Но всем же помочь нельзя.

— Всем — нет, но кому-то можно. Есть детские дома, фонды, с которыми я сотрудничаю, — и в России, и в Америке.